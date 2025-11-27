Le général Horta N'Tam, chef d'état-major de l'armée de Terre, a été investi nouvel homme fort de Guinée-Bissau et président d'une transition censée durer un an, ont annoncé jeudi à Bissau les militaires qui ont renversé la veille le président sortant et suspendu les élections en cours. Le président Embalo est arrivé au Sénégal, après avoir pris un vol spécial. La capitale était jeudi après-midi à l'arrêt avec les magasins, boutiques, marchés pour la plupart fermés.
Guinée-Bissau : un général investi, Umaro Sissoco Embaló est arrivé à Dakar
