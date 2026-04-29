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Guerre Iran - Etats-Unis : le climat iranien a-t-il été manipulé par Washington ?

information fournie par France 24 29/04/2026 à 23:01

Depuis quelques jours, des publications virales semblent montrer l’Iran sous la neige … alors que le pays est très touché par les sécheresses. De quoi alimenter la rumeur : selon des internautes, ce serait le résultat d’opérations de "guerre climatique" en provenance des Etats-Unis ! En réalité, il est impossible pour un pays de manipuler à distance le climat de qui que ce soit, même en détournant la véritable technique d'ensemencement des nuages.

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