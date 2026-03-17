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Guerre en Iran: "Trump, maître chanteur en chef"

information fournie par France 24 17/03/2026 à 06:28

A la Une de la presse, ce mardi 17 mars, le refus des alliés des Etats-Unis, de répondre à l’appel de Donald Trump à assurer la navigation dans le golfe Persique, où la guerre ne semble pas avoir réellement affaibli le régime iranien. Les tractations en vue du second tour des municipales en France. Et une campagne de sensibilisation contre la «merdification» d’Internet.

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1 commentaire

  • 09:47

    démer...-toi tout seul, trumpounet ! l'otan-outang orange ne sait même pas ce qu'il veut exactement obtenir en Iran. En tous cas, ça paraît mal barré pour une victoire militaire. Et même ça, ça veut dire quoi exactement la-bas ?

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