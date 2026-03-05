Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi qu'un "premier vol charter en provenance d'Oman a décollé", précisant que "d'autres vols seront affrétés dans les prochains jours", alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son sixième jour.
Guerre en Iran: Londres a commencé à rapatrier ses ressortissants
