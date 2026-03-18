Israël poursuit sa politique de décapitation du régime des Mollahs. Ce mardi, l'État hébreu dit avoir abattu deux des principaux dirigeants du pays pendant la nuit. Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et Gholamreza Soleimani, le chef des Bassidjis. Téhéran a confirmé dans la soirée.
Guerre en Iran : La décapitation du régime iranien se poursuit
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