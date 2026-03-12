Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot arrive à Bangui, capitale de la Centrafrique, où il entame une visite de deux jours. La France n'avait pas effectué de visite de haut-niveau dans cet Etat d'Afrique centrale depuis 2018.
Centrafrique: le chef de la diplomatie française à Bangui, une première depuis 7 ans
