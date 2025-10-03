Après Copenhague fin septembre, Munich a subi une fermeture d'aéroport dans la nuit du 2 au 3 octobre 2025. L'aéroport allemand a suspendu son trafic aérien après que des drones aient été signalés jeudi soir, provoquant l'annulation de 17 vols et la redirection de 15 autres. Cette série d'incidents s'inscrit dans un contexte européen alarmant : le Danemark a interdit tous les vols civils de drones cette semaine. L'Europe de son côté a décidé de se munir d'un mur antidrones. Efficace ?
Guerre des drones : vous n'avez encore rien vu
