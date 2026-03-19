Au-delà du choc sur le pétrole et le gaz, le conflit perturbe désormais massivement le transport maritime, avec des centaines de milliers de conteneurs bloqués et des routes commerciales bouleversées.
Guerre au Moyen-Orient : une crise logistique mondiale en train de s’installer
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