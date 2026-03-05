À Paris, des membres de la diaspora libanaise déploraient mercredi la guerre au Moyen-Orient qui se propage dans leur pays d'origine. "Tout ça pourquoi ? Pour des terres, pour du pétrole", se désole Rakan Sabsabi, chauffeur VTC.
Guerre au Moyen-Orient: réactions de membres de la diaspora libanaise à Paris
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro