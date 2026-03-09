La Chine appelle à la fin des opérations militaires au Moyen-Orient. "Nous sommes contre toute ingérence dans les affaires intérieures", a expliqué lundi le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères.
Guerre au Moyen-Orient : Pékin appelle à la fin du conflit
