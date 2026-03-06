Alors que les bombes pleuvent sur le Moyen-Orient, une autre guerre fait rage à Washington. Elle oppose le Pentagone à Dario Amodei, le créateur de l'intelligence artificielle "Claude". Ce dernier a refusé de donner un chèque en blanc à l’armée américaine pour utiliser son IA. Résultat : l'éviction de "Claude" au profit de son rival, ChatGPT, qui, en retour, est boycotté par les utilisateurs. Plongée dans la première grande crise de conscience de l'IA militaire.
Guerre au Moyen-Orient : l'intelligence artificielle au cœur du conflit
