Le président américain Donald Trump est mécontent de la dernière proposition transmise par l'Iran, a fait savoir un représentant américain, indiquant que celle-ci ne répondait pas à la question du programme nucléaire iranien, qui constitue l'un des principaux points de contentieux entre Washington et Téhéran.
Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump n'"aime pas" la dernière proposition de l'Iran
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