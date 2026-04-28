Face à la flambée des prix du kérozène, plusieurs compagnies annoncent des annulations de vols. C'est le cas de Transavia qui va supprimer 400 de ses vols prévus en mai et en juin.
Guerre au Moyen-Orient : Des vols annulés face à la flambée des prix du carburant
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