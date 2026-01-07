Après l’enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela, le Groenland fait partie des autres cibles de Donald Trump. Mardi, il a dit étudier plusieurs options, y compris l'utilisation de l'armée. Comment va réagir le Danemark, pays de l'Union européenne ? Le Groenland et le gouvernement danois ont appelé à des pourparlers rapides avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, espérant dissiper des malentendus. Et comment vont réagir les 27 ? Des pistes sont déjà sur la table.
Groenland : Trump serait prêt à utiliser l'armée
