L’Europe doit-elle craindre les États-Unis ? D’allié et protecteur, l’Amérique de Donald Trump s'est muée en rival agressif. De guerre commerciale, on en vient aujourd’hui à évoquer la guerre tout court. Les menaces américaines sur le Groënland font entrer les relations diplomatiques dans une nouvelle phase, avec le scénario d’une annexion militaire d’un territoire contrôlé par un pays de l’Union, le Danemark. Nouvel épisode d’une confrontation, voire d’une escalade, aux multiples volets.
Groenland, régulation, élections… Donald Trump veut-il la peau de l'UE ?
