Avant le départ du cortège parisien, la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, lance un "avertissement très clair au gouvernement et à Sébastien Lecornu", avant l'annonce des mesures budgétaires. "On veut un budget de justice fiscale, sociale et écologique", ajoute la patronne de la CFDT. SONORE
Grève: Marylise Léon (CFDT) lance un "avertissement très clair" à Lecornu
