"Toute action violente ne sert qu'une seule et unique personne, M. Retailleau (...), cet homme est odieux, il représente une forme de notre pays rassie", déclare Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, en marge de la manifestation à Marseille, en cette journée de grèves en France pour peser sur les choix budgétaires du prochain gouvernement. SONORE
Grève du 18 septembre: Retailleau est "odieux" (Mélenchon)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro