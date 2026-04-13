Alors que l’attention du monde entier est tournée vers le Moyen-Orient, la guerre d’influence se poursuit dans l’extrême Nord. Récemment, les troupes de l’OTAN y ont mené un exercice d’envergure simulant une invasion russe. Véhicules blindés, navires, hélicoptères et milliers de soldats ont affronté des températures extrêmes, afin d’éprouver leur état de préparation et d’adresser un message sans équivoque à Moscou. Reportage de nos confrères de France 2.
Grand Nord : les troupes de l’OTAN s’entraînent face à la menace russe
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