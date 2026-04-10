C’est l’un des plus grands secrets d’État d’Europe, devenu un scandale, qui continue de hanter l’Italie : l’existence d’une armée secrète créée par l’OTAN, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, afin de faire barrage à la montée du communisme. Des cellules de ce réseau clandestin ont été actives pendant la Guerre froide dans une dizaine d'États européens. En Italie, l'opération adopte un nom de code : Gladio. Enquête de nos correspondants, Natalia Mendoza, Tommaso Marro et Laura Roudaut.
Gladio : l’armée secrète italienne créée par l’OTAN pendant la Guerre froide
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