 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gisèle Pélicot, "le combat pour l'égalité ne sera jamais vain"

information fournie par France 24 12/02/2026 à 07:44

A la Une de la presse, ce jeudi 12 février, la publication du livre-témoignage de Gisèle Pélicot, devenue une figure de la lutte contre les violences faites aux femmes depuis son refus du huis clos au procès des viols de Mazan. La présentation, aujourd’hui, par le gouvernement, de la nouvelle loi de programmation de l’énergie. Un sujet qui fait débat en France, en Europe, mais plus aux Etats-Unis. Et un entraîneur aux multiples casquettes(ou plutôt vestes).

Vidéos les + vues

1

Les Européens en réflexion face au "net déclin" de l'industrie européenne

information fournie par France 24 11 févr.
1
2

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
3

Macron a-t-il raison ou tort de demander des eurobonds pour investir dans l’IA ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
4

L'anesthésiste Frédéric Péchier reste en prison dans l'attente de son procès en appel

information fournie par AFP 11 févr.
2
5

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
6

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
7

Le "Château Sourire" à Marseille, du sport et des copains pour les enfants atteints du cancer

information fournie par AFP Video 11 févr.
8

Amélie de Montchalin nommée à la Cour des comptes : l'opposition crie au scandale

information fournie par France 24 11 févr.
1

À leur procès, Meta et Google accusés d'avoir "fabriqué l'addiction" de jeunes utilisateurs

information fournie par AFP Video 10 févr.
2

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump pour témoigner devant le Congrès

information fournie par AFP 10 févr.
8
3

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
4

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
5

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
6

L'émissaire de Trump à Minneapolis annonce le retrait de 700 policiers de l'immigration

information fournie par AFP Video 05 févr.
7

"La Malaisie m'a volé 909 jours": le Français Tom Félix est arrivé à Paris

information fournie par AFP 05 févr.
1
8

La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal

information fournie par AFP 05 févr.
1
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
6

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank