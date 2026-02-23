Des policiers surveillent une entrée de Wood Farm, dans le domaine de Sandringham du roi Charles III, dans le Norfolk, où réside l'ancien prince Andrew, tombé en disgrâce. Andrew Mountbatten-Windsor a été arrêté et gardé des heures en garde à vue avant d'être relâché, soupçonné d'avoir transmis des informations confidentielles à Epstein. IMAGES
GB : policiers près d'une entrée de la résidence de l'ex-prince Andrew à Sandringham
