De nombreux vols au départ ou à destination du Royaume-Uni ont été annulés mardi en raison d'un "problème technique" rencontré par le contrôle aérien britannique (NATS), qui dit travailler à rétablir la situation.
GB : des avions à l'arrêt à l'aéroport de Heathrow en raison d'un "problème technique"
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