Des camions chargés d’aide et de matériaux de construction font la queue devant le passage de Rafah, côté égyptien, en attendant le feu vert pour entrer à Gaza. Israël affirme qu’il n’autorisera que les piétons à emprunter le passage de Rafah entre Gaza et l’Égypte dans le cadre de sa "réouverture limitée", une fois qu’il aura récupéré les dépouilles du dernier otage sur le territoire palestinien. IMAGES
Gaza: des camions d’aide au poste-frontière de Rafah en Égypte avant une "réouverture limitée"
