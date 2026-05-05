L’enseigne de jeux vidéo GameStop a lancé une offre à 56 milliards de dollars pour racheter eBay. Une opération spectaculaire, qui ravive deux icônes du web… mais qui laisse les marchés sceptiques.
GameStop veut racheter eBay : le pari fou qui divise Wall Street
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