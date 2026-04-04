Au Gabon, une réforme de la nationalité prévoit une classification des citoyens en trois catégories et accorde au Président le pouvoir de déchéance de nationalité. Au Sénégal, Thiès a accueilli un défilé d'indépendance dédié à la jeunesse avant les JOJ 2026. Et enfin, notre focus brise le tabou des violences gynécologiques et obstétricales. Après le choc d'une vidéo de maltraitance en RDC, la Dre Ndeye Khady Babou nous éclaire sur ce défi majeur pour les droits des femmes.
Gabon : l'opposition dénonce une réforme du code de la nationalité sans débat ni vote
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