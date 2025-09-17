 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Gabon : début de la campagne pour les législatives prévues le 27 septembre

information fournie par France 24 17/09/2025 à 23:07

La campagne pour les législatives et municipales au Gabon a débuté ce lundi. Le scrutin aura lieu le 27 septembre prochain. Ces élections sont présentées comme cruciales par le parti au pouvoir. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze

