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Fujaïrah ciblé : la stratégie iranienne du chaos économique

information fournie par France 24 17/03/2026 à 10:49

En frappant Fujairah, l’Iran ne vise pas seulement une infrastructure pétrolière. Téhéran cherche à bloquer les rares alternatives au détroit d’Ormuz, par où transite près de 20 % du pétrole mondial. Une stratégie de pression maximale sur les marchés énergétiques.

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