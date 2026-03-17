Au lendemain du premier tour des municipales, quels enseignements peut-on tirer des résultats ? Y a-t-il réellement une percée des extrêmes à gauche comme à droite ? Les alliances entre les insoumis et les socialistes, alors qu’Olivier Faure avait rejeté toute "alliance nationale", vont-elles fracturer le PS ? Roselyne Febvre et Frédéric Rivière posent ces questions à Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l’Ifop.
Frédéric Dabi (Ifop) : "Il y a un risque de perte de cohérence avec les accords PS-LFI"
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