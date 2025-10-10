La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.
Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro