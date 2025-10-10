 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité

information fournie par AFP Video 10/10/2025 à 16:43

La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.

Guerre en Ukraine
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Une veillée publique au conseil constitutionnel organisée en hommage à Badinter

information fournie par AFP Video 09 oct.
2

Mbappé: "Je suis plus tranquille à Madrid" qu'à Paris

information fournie par AFP Video 09 oct.
1
3

Gaza: que prévoit l'accord Israël-Hamas ?

information fournie par AFP Video 09 oct.
4

Procès en appel de Mazan: sortie de Gisèle Pelicot après le prononcé de la peine

information fournie par AFP Video 09 oct.
5

Marseille: dispositif policier après la mort d'un homme tué par balles en plein jour

information fournie par AFP Video 09 oct.
1
6

Robert Badinter, artisan de l'abolition de la peine de mort, est entré au Panthéon

information fournie par AFP 09 oct.
1
7

Cisjordanie: l'accélération de la colonisation est une menace existentielle (Macron)

information fournie par AFP Video 09 oct.
8

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 12:15
1

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.
2

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
3

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
4

"La seule décision sage c'est d'en revenir aux urnes", estime Le Pen

information fournie par AFP Video 06 oct.
3
5

Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante

information fournie par AFP Video 06 oct.
6

Madagascar: plusieurs centaines d'étudiants manifestent à Antananarivo

information fournie par AFP 06 oct.
7

"Ultimes négociations" de Lecornu: "C'est triste l'image que ça donne" (Tondelier)

information fournie par AFP Video 06 oct.
8

Macron donne à Lecornu, démissionnaire, 48 heures pour "d'ultimes négociations"

information fournie par AFP 06 oct.
68
1

Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans

information fournie par Sycomore AM 11 sept.
2

Prix des médicaments en hausse, monuments plus chers pour certains touristes, arnaques téléphonique

information fournie par BoursoBank Clients 20 sept.
3

Tic Tech / Mistral AI, Owkin, Fruitz, Hexa, Vivatech : les infos Tech de la semaine

information fournie par Ecorama 12 sept.
4

Tic Tech / Aurélien de Meaux (PDG d'Electra) : "Rouler en voiture électrique coûte 3 à 4 fois moins cher qu’une voiture à essence !"

information fournie par Ecorama 12 sept.
10
5

On va pas se fâcher / Qui ment sur la taxe Zucman ?

information fournie par Ecorama 19 sept.
7
6

On va pas se fâcher / La France est-elle vraiment le paradis des retraités ?

information fournie par Ecorama 19 sept.
7
7

La taxe Zucman est-elle vraiment dangereuse pour l’économie française ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
17
8

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank