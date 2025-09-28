 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Frappes russes sur Kiev: véhicules calcinés, panache de fumée noire dans le ciel

information fournie par AFP Video 28/09/2025 à 13:57

L'Ukraine a accusé dimanche la Russie d'avoir lancé dans la nuit une attaque massive avec des centaines de drones et missiles qui ont fait au moins quatre morts dont une fillette de 12 ans et des dizaines de blessés.

Guerre en Ukraine
