L'été 2025 a été le troisième plus chaud enregistré en France depuis le début des mesures par Météo-France en 1900, annonce la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher lors d'une conférence de presse à Paris. SONORE
France: l'été 2025 a été le troisième plus chaud enregistré (ministre)
