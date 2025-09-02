Une flottille chargée d'aide et de militants pro-palestiniens, dont Greta Thunberg, a quitté lundi soir Barcelone pour tenter d'"ouvrir un corridor humanitaire" vers Gaza.
La flottille d'aide humanitaire à destination de Gaza quitte à nouveau Barcelone
