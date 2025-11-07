Des vidéos attestent de violences de la part de gendarmes contre des manifestants en France. C'était en mars 2023 à Sainte Soline dans les Deux Sèvres. Le ministre de l'intérieur a demandé une enquête administrative.
France : des vidéos mettent en cause des gendarmes lors des manifestations à Sainte-Soline
