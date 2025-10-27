Le trafic des trains à grande vitesse dans le Sud-Est est fortement perturbé lundi après un acte de vandalisme au sud de Valence, causant de nombreuses annulations, et le retour à la normale n'est attendu que mardi, selon la SNCF.
France: des TGV supprimés sur la ligne Sud-Est après un acte de vandalisme
