Des hindous venus de nombreux pays ont prié ensemble, dimanche près de Paris, pour la consécration de leur premier temple d'architecture traditionnelle bâti en France par l'organisation BAPS, qui le promeut comme "un emblème de la culture indienne et de l'hindouisme".
Foule d'Hindous près de Paris pour la consécration du premier temple du mouvement BAPS
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