A Caluire-et-Cuire, près de Lyon, des jeunes se baignent et plongent dans le Rhône, alors que le pays traverse un épisode de chaleur qualifié d'"inédit, historique" et "exceptionnel pour un mois de mai" par Météo-France. Certains sautent d'un pont à plusieurs mètres de hauteur, alors que la baignade et les plongeons y sont formellement interdits. IMAGES
Fortes chaleurs : le Rhône pris d'assaut par des jeunes baigneurs et plongeurs
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