"On a un feu qui a une enveloppe d'à peu près 500 hectares (...) avec des foyers qui sont assez virulents et encore actifs", explique le lieutenant-colonel Olivier Compta, commandant des opérations de secours à Fontainebleau (Seine-et-Marne). Quelque 800 pompiers tentent toujours de circonscrire les reprises de feu dans le massif.
Forêt de Fontainebleau: des foyers "assez virulents et encore actifs" (pompiers)
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