Dans un entretien accordé à France 24, l'ancien Premier ministre d'Haïti Claude Joseph "salue un pas dans la bonne direction". Le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'avaliser le déploiement sur l'île d'une force internationale dédiée à la lutte contre les gangs. Il dresse aussi le "constat d'échec sans appel" de l'actuel conseil présidentiel de transition.
Force anti-gangs en Haïti : "un pas dans la bonne direction", selon l'ex-Premier ministre C. Joseph
