L'attaquant franco-camerounais Virgile Pinson vit une carrière riche en expériences. A 29 ans, ce "globe-trotter du football" a joué dans 6 pays différents (Belgique, Turquie, Bulgarie, Roumanie...) après avoir été formé en France. Depuis la saison dernière, il évolue au FC Noah (Arménie) où il a remporté le titre de champion et va disputer pour la deuxième saison d'affilée une coupe d'Europe : la Ligue Conférence. Il nous raconte son parcours atypique.
Football : Virgile Pinson, globe-trotter du football en Arménie
