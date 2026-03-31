Le Ghana s’est incliné (2-1) face à l’Allemagne en match amical à Stuttgart. Le Ghana entamera sa Coupe du monde le 18 juin face au Panama, avant d’affronter l’Angleterre et la Croatie.
Football : un Ghana valeureux tombe de justesse face à l'Allemangne
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