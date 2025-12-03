Remontée cette saison en Première Ligue, l'équipe féminine de l'OM, rebaptisée "Les Marseillaises" et désormais entraînée par l'ancienne sélectionneuse des Bleues Corinne Diacre, recevra vendredi le Paris SG.
Football: "Les Marseillaises" et leur projet au défi du PSG
