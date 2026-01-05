 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Endrick prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison

information fournie par AFP Video 05/01/2026 à 20:15

Cinquième de Ligue 1, Lyon mise sur Endrick, présenté lundi à la presse, pour dynamiser son attaque. L'attaquant brésilien est prêté sans option d'achat par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

CAN 2025 : le Maroc bat la Tanzanie et se qualifie pour les quarts de finale

information fournie par France 24 07:20
2

Enlèvement de Maduro: "Des gouvernement européens trop timorés?"

information fournie par France 24 07:49
3

Venezuela: "De plus en plus, c'est la logique du plus fort qui gagne, on se prépare à cette logique"

information fournie par France 24 04 janv.
4

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 09:27
5

Les Bourses de Tokyo et Séoul bondissent, le Venezuela n'assombrit pas l'optimisme pour 2026

information fournie par AFP Video 09:27
6

Incendie en Suisse: l'Italie dénonce une tragédie évitable, cinq corps rapatriés

information fournie par AFP 13:44
1
7

Premier conseil des ministres de l'année : le gouvernement Lecornu arrive à l'Elysée

information fournie par AFP Video 11:52
8

Allez-vous payer plus d’impôts en 2026 ?

information fournie par Ecorama 14:00
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Images de passagers bloqués à la gare Eurostar de St. Pancras à Londres

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Des avions de chasse taïwanais décollent de la base aérienne de Hsinchu

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
1
5

La Chine lance des manoeuvres militaires simulant un blocus des ports de Taïwan

information fournie par AFP Video 29 déc. 2025
6

Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02 janv.
7

Brésil: Sauvetages en mer sur la plage de Copacabana le soir du Nouvel An

information fournie par AFP Video 01 janv.
8

Le monde passe en 2026, après une année marquée par la trêve à Gaza et de fragiles espoirs de paix en Ukraine

information fournie par AFP 01 janv.
1
1

Top 5 IA du 08/12/2025

information fournie par Libertify 09 déc. 2025
1
2

Patrick Artus : "Il y a tous les signes d'une bulle boursière !"

information fournie par Ecorama 17 déc. 2025
1
3

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
4

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
5

Cuivre : 30 % de hausse en 2025, encore du potentiel ?

information fournie par Boursorama 11 déc. 2025
2
6

Après le budget de la Sécu, Lecornu va-t-il réussir à faire voter le budget de l’Etat ?

information fournie par Ecorama 12 déc. 2025
1
7

Budget de la Sécu adopté : sur la CSG, qui va payer l’addition ?

information fournie par Ecorama 10 déc. 2025
3
8

Aide sociale à l'enfance: Asterya, un lieu doux pour réparer les enfants violentés

information fournie par AFP Video 09 déc. 2025

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank