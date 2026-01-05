Cinquième de Ligue 1, Lyon mise sur Endrick, présenté lundi à la presse, pour dynamiser son attaque. L'attaquant brésilien est prêté sans option d'achat par le Real Madrid jusqu'à la fin de la saison.
Football: Endrick prêté à Lyon jusqu'à la fin de la saison
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro