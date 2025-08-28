 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football : Adrien Rabiot et Maghnes Akliouche dans la liste des Bleus

information fournie par France 24 28/08/2025 à 07:49

Didier Deschamps a dévoilé mercredi la liste des 23 Bleus convoqués pour les matches de qualifications à la Coupe du monde 2026 face à l'Ukraine et l'Islande (5 et 9 septembre). Le Monégasque Maghnes Akliouche y figure pour la première fois, tout comme le milieu de l'Olympique de Marseille Adrien Rabiot, écarté par son club après une altercation avec un équipier.

