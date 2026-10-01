Au lendemain du vol Flydubaï dérouté, un faux reportage de la BBC a largement circulé. Il affirme qu'un ressortissant indien est à l'origine de la tentative de détournement. Des publications le relaient largement et ajoutent à tort que les services de renseignement indien et israélien sont à l'origine de l'incident.
Flydubaï : Un deepfake de la BBC incrimine l'Inde et Israël
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