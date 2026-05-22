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Flottille pour Gaza : "ces images ne surprennent pas du tout"

information fournie par France 24 22/05/2026 à 18:02

Ben Gvir provoque un tollé international après la diffusion sur ses réseaux sociaux d'images des militants d'une flottille pour Gaza agenouillés. Des vidéos qui ne "surprennent pas du tout" Charles Enderlin, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages dont Le Grand Aveuglement. Israël face à l’islam radical (sept 2024, Albin Michel).

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