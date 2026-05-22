Le ministre d'extrême droite israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir a provoqué un tollé international après la diffusion sur ses réseaux sociaux d'images des militants d'une flottille pour Gaza agenouillés. Des vidéos qui ne "surprennent pas du tout" Charles Enderlin, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages dont Le Grand Aveuglement. Israël face à l’islam radical (sept 2024, Albin Michel).
Flottille pour Gaza : "ces images ne me surprennent pas du tout"
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