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Florian Louis: "l'idée que les impérialismes avaient disparu en 1991 était ethnocentrique"

information fournie par France 24 03/10/2026 à 21:47

Visées de Donald Trump sur l'Atlantique nord, revendication de la Chine sur Taïwan, invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie: assiste-t-on à des une résurgence des impérialismes, que l'on pensait révolus avec la décolonisation et la chute de l'URSS? C'est le constat dressé par le récent ouvrage "Histoire mondiale des impérialismes du XIXe au XXIe siècles" (éditions PUF) co-dirigé par Nicolas Beaupré et l'historien Florian Louis, invité d'Au Cœur de l'Info

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