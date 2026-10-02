Cette semaine la contestation lycéenne a pris une ampleur nationale. Et cette colère arrive au pire moment pour le gouvernement puisqu’il vient de présenter son projet de budget pour 2027. Jusqu’où ira la crise ? On en parle avec Virginie Martin, politologue et professeure à Kedge Business School.
Contestation lycéenne, récupération politique et budget : peut-on encore éviter le chaos?
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