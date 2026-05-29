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Flavio Bolsonaro arrive à Brasilia après un voyage à Washington DC

information fournie par AFP Video 29/05/2026 à 10:06

Le candidat conservateur à la présidence du Brésil, Flavio Bolsonaro, est accueilli par des partisans à son arrivée à Brasilia, après un voyage à Washington où il a rencontré le président américain Donald Trump. IMAGES

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