information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 11/06/2026 à 14:10

Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA, était l’invité de l’émission Ecorama du 11 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le rebond de l’inflation américaine, les pressions sur la consommation aux États-Unis, les anticipations de hausse des taux de la Fed, les conséquences de la guerre en Iran et de la fermeture du détroit d’Ormuz sur les marchés et le pétrole, ainsi que la décision attendue de la BCE et les risques d’un resserrement monétaire trop marqué en zone euro.